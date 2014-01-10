Звернень про отримання ушкоджень під час конфлікту біля суду не було

Сьогодні, 10 січня, близько 200 осіб на чолі з народними депутатами під прапорами ВО «Свобода» пікетували приміщення Києво-Святошинського суду. Частина активістів заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці аби не пропустити службовий автомобіль. Водночас, народні депутати разом з кількома активістами зайшли до приміщення.

В подальшому під час спроби автомобіля полку конвойної служби міліції виїхати за територію суду окремі мітингувальники почали агресивно себе вести. За попередньою інформацією, активісти кидали в бік приміщення суду та в службовий автомобіль пляшки з водою та камінням, блокуючи при цьому рух авто. Не зважаючи на вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, окремі активісти продовжили перешкоджати руху авто, намагаючись при цьому спровокувати конфлікт з співробітниками міліції.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, щоб забезпечити безперешкодний проїзд службового автомобіля, співробітники ПМОП «Беркут» відтіснили мітингувальників від автомобіля, створивши коридор для його проїзду. Розпочалась штовханина.

Водночас, невідомі особи, кидаючи камінням в бік правоохоронців, пошкодили скло автомобіля полку конвойної служби міліції.

В результаті неправомірних дій активістів було пошкоджено фасад будівлі суду.

„Також повідомляємо, що наразі до столичної міліції звернень щодо отриманих тілесних ушкоджень під час конфлікту не надходило. На місці працює слідчо-оперативна група Святошинського райуправління столичної міліції. Встановлюються всі обставини події”, - зазначається у повідомленні.

