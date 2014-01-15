На Херсонщині призначено нового начальника облуправління МВС. Фото

У Херсонській області начальником обласного управління Міністерства внутрішніх справ призначено полковника міліції В‘ячеслава Писаренка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 15 січня, нового керівника особового складу УМВС у Херсонській області представив заступник міністра МВС Віктор Дубовик.

За офіційною інформацією, Писаренко до цього призначення обіймав посаду голови Департаменту транспортної міліції Міністерства внутрішніх справ України. Раніше керував Управлінням по боротьбі з економічною злочинністю в Донецькій області.

Представляючи Писаренка, заступник міністра зачитав наказ, підписаний міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком 14 січня поточного року, про переведення колишнього начальника облуправління МВС Херсонської області Валерія Литвина на посаду начальника Департаменту транспортної міліції МВС.

”Департамент найближчим часом буде реформований в управління, тому міністр вирішив, що для цих змін потрібен саме такий досвідчений керівник”, - підкреслив він.

Литвин на представленні нового начальника облуправління МВС не був присутній, оскільки, за словами Дубовика, він переніс операцію і знаходиться на лікарняному.

”Ми подякуємо йому за роботу, яку він провів на посаді начальника облУМВС. У 2013 р. міліція Херсона у всеукраїнському рейтингу в своїй підгрупі посідає 1 місце. Я упевнений, що також ви будете працювати в цьому році”, - сказав заступник міністра.

Він також зазначив, що керівництво МВС розраховує, що новий начальник міліції збереже «вже напрацьоване і рухатиметься далі».

Довідка УНІАН. Валерій Литвин очолював Херсонське УМВС 10 серпня 2010 року. До цього він очолював Департамент кримінального розшуку МВС України, а в 2003-2005 працював начальником Вінницького облУМВС.Також раніше він працював на керівних постах у міліції Херсонської області і АР Крим.