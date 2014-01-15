У Дніпропетровську в ДТП постраждали двоє міліціонерів

У Дніпропетровську вчора, 14 січня, пізно ввечері в ДТП постраждали двоє міліціонерів, одного з них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Подія сталася близько опівночі на проспекті Гагаріна. Міліціонери після несення служби їхали на автомобілі «Деу Ланос».

За ними у попутному напрямку рухався автомобіль «Мітсубісі Аутлендер», водій якого відволікся від керування та скоїв зіткнення з «Деу Ланос». Після зіткнення автомобіль з міліціонерами продовжив некерований рух, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на електроопору, після чого загорівся.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» та пасажир автомобіля «Деу Ланос» отримали тілесні ушкодження – черепно-мозкові травми. Обидва вони госпіталізовані. Співробітник міліції, який був за кермом «Деу Ланос», лікується амбулаторно.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мітсубісі» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчий відділ Дніпропетровського міського управління міліції вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2-х років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.