У міліції заявляють, що коменданти Євромайдану почали озброювати людей

У міліції заявляють, що «коменданти так званого Євромайдану, вони ж народні депутати України від опозиції, озброюють «загони самооборони».

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України, за ініціативи коментантів «агресивно налаштованим людям роздають двометрові дерев’яні палиці з металевими наконечниками. Ці палиці є не що інше як небезпечна холодна зброя, яку вони збираються застосовувати для травмування правоохоронців».

«Народні депутати, прикриваючись своєю недоторканістю, фактично штовхають людей на вчинення злочинів. Кримінальний кодекс України кваліфікує такі дії як створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань (стаття 260) та організація масових заворушень (стаття 294) і, як підбурювачів, визначає їх самих співучасниками цих злочинів», - наголошують у міліції та вкотре закликають громадян припинити протистояння, не вчиняти злочинів та дотримуватися громадського порядку.