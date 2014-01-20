У МВС заявляють, що під час заворушень міліція мала право застосовувати зброю

Під час вчорашніх масових заворушень у центрі Києва міліція мала право застосовувати вогнепальну зброю, що передбачено ст.12 Закону «Про міліцію», заявляє начальник Управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, за його словами, стаття 12 чітко вказує, що в разі групового нападу на працівників міліції, що загрожує їхньому життю та здоров`ю, правоохоронці мають право застосовувати вогнепальну зброю.

Як сказав Матвєйцов, «учора міліціонери діяли не також жорстко, як дозволяє їм у цій ситуації закон. Стосовно тих, хто вчиняв активні протиправні дії застосовували лише спеціальні засоби активної оборони, які використовуються під час несення служби з охорони громадського порядку.

Зокрема, це сльозогінний газ, спеціальні засоби для відстрілу гумовими кулями несмертельної дії та світло-шумові гранати».

Начальник Управління масових та спортивних заходів також наголосив на тому, що водомети вчора використовувалися лише для того, аби загасити пожежі, які були спричинені мітингувальниками.

У зв’язку з тим, що активісти прийшли на Європейську площу із запалювальною сумішшю, фаєрами та іншими піротехнічними засобами, підпалили службові автомобілі міліції та інші об’єкти, правоохоронці використали водомети для гасіння пожежі та нерозповсюдження її далі, наголосив Матвєйцов.