У Рівному за спробу захоплення ОДА відкрили провадження

Міліція занепокоєна тим, що окремі особи вчиняють низку правопорушень, пов’язаних із груповим порушенням громадського порядку, блокуванням державних установ, транспортних комунікацій тощо.

Зокрема 24 січня за фактом спроби захоплення будівлі Рівненської обласної державної адміністрації зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за статтею «захоплення державних або громадських будівель чи споруд».

У міліції застерігають усіх хто має на меті й надалі порушувати закон та спокій мирних громадян – за усіма такими фактами грубих порушень громадського порядку органами внутрішніх справ проводяться розслідування, а всіх причетних до вчинення злочинів буде притягнуто до встановленої законом відповідальності. «За чинним законодавством такі дії караються обмеженням волі від трьох до п’яти років та позбавленням волі строком від трьох до шести», – наголошують в міліції.

Органи внутрішніх справ звертаються до усіх громадян не піддаватися на провокації, бути законослухняними та дотримуватися правопорядку.