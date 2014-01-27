У МВС перевіряють інформацію у соцмережі, що стосується вбивства міліціонера в Києві

У Міністерстві внутрішніх справ перевіряють інформацію, яка розміщена на сторінці «Української Повстанської Армії» (УПА) в одній із соцмереж, про те, що ця організація бере на себе відповідальність за вбивство міліціонера біля гуртожитку «Беркута».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

МВС нагадує, що 24 січня невідомі пострілом в готову вбили 27-річного старшого сержанта відділу державної служби охорони Голосіївського райуправління міліції.

«За однією із версій, вчинення цього вбивства пов’язане з масовими протестами у Києві, а також із закликами окремих народних депутатів до силового протистояння із міліцією», - зазначає УЗГ МВС.