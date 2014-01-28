На хабарі затримали голову садового кооперативу Криму

За вступ до кооперативу і виділення 1,2 га землі голова садівників одного з міст Криму вимагав у кримчанина «винагороду» в сумі 18 тисяч гривень. Про висунуті вимоги громадянин негайно повідомив працівникам міліції.

«У ході перевірки дана інформація підтвердилася, - коментує начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Едуард Онацький. - При наступній зустрічі голова садового кооперативу був затриманий на місці злочину, а отримані ним грошові кошти вилучені».

На даний час, відповідно до статті 208 КПК України, посадова особа затримана, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку затриманого.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Триває досудове розслідування.

За корупційні діяння чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 тисяч до 255 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.