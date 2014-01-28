Закон про амністію не торкнеться тих хто вчинив злочин пов`язаний з насильством стосовно людини

Закон про амністію не торкнеться тих людей, які вчинили злочини, пов`язані з насильством стосовно людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов під час брифінгу в парламенті.

«Я сподіваюся, що ми зможемо підготувати сьогодні і проголосувати закон про амністію. Питання ставиться таким ось чином, що люди вийшли на вулиці, і було здійснено цілу низку порушень законів і злочинів. Завдання досить непросте - тих людей, які невинні і можуть постраждати, їх потрібно звільнити за амністією. А тих, хто вчинив серйозні злочини і пішов на вбивство або ще щось, отже, стосовно них необхідно провести слідчу роботу, виявити порушників, і їх притягнути до відповідальності», - зазначив Єфремов.

За його словами, «з цим згодні всі сторони, що злочини, які скоєно проти людини, повинні бути покараними, і ніхто не повинен залишитися осторонь».

Парламентарій наголосив, що зараз стоїть питання - як правильно виписати такий документ, який би влаштував усі сторони.

«І начебто юристи знайшли формулу, яка влаштовує дві сторони. Єдиним питанням на цей момент залишається один пункт - хто буде підтверджувати виконання сторонами договорів. Якщо ми домовимося з цього питання, то шлях з прийняття цього документа у нас буде відкритий», - пояснив Єфремов, ще раз уточнивши, що за злочинами, пов`язаних з насильством людини, проводитиметься слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР скасувала «диктаторські закони 16 січня».

Прийняття цих законів спровокувало сутички мітингувальників і правоохоронців у Києві, а потім - і по всій Україні. Сотні людей поранені, є вбиті. Сотні громадян заарештовані.

Сьогодні після перерви Верховна Рада розгляне законопроект про амністію учасників масових акцій протесту.