На Житомирщині ветерани УМВС закликають не допустити кровопролиття у регіоні

Ветерани Управління Міністерства внутрішніх справ Житомирської області закликали жителів регіону не допустити кровопролиття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні зверненні ветеранської організації органів внутрішніх справ області на офіційному сайті обласного УМВС.

Звернення прийняли вчора на розширеномузасіданні Ради та президії ветеранів органів внутрішніх справ Житомирської області.

Також воно оприлюднене перед завтрашньою позачерговою сесією Житомирської обласної ради, яка скликається на вимоги опозиції та Народної ради Житомира.

Згідно повідомлення, «ветеранська організація органів внутрішніх справ області глибоко стурбована ситуацією, яка нині склалась у нашій державі та суспільстві і переростає у силове протистояння, загрожує серйозними наслідками».

Автори звернення «зі стурбованістю сприйняли загострення і радикальні та екстремістські прояви, які призводять до дестабілізації в суспільстві, сприяють порушенню громадського спокою та зростанню рівня злочинності».

Вони переконані, що «міліція в усі часи була запорукою збереження правопорядку та законності».

Через це для «недопущення кровопролиття та через ризик втрати державності» вони закликали « негайно припинити деструктивні дії з боку радикальних сил, дати правову оцінку таким діям, вжити вичерпних заходів з боку державних та правоохоронних органів».

Ветерани органів внутрішніх справ області наголосили, що вірять у верховенство справедливості та закону, збереження миру в Україні та її цілісності.

Як повідомляв УНІАН, позачергову сесію Житомирської обласної ради з питання суспільно-політичної ситуації у країні планується скликати на середу, 29 січня.

23 січня Житомирська облрада не змогла прийняти звернення до парламенту щодо політичної ситуації в Україні, чим викликали обурення пікетувальників на вулиці під стінами ОДА.