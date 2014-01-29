Нові кадрові призначення в ГУБОЗ МВС України

Станіслав Рогозін представив особовому складу ГУБОЗ нових керівників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, першим заступником начальника ГУБОЗ став Валерій Рублевський, а заступником начальника ГУБОЗ - начальником Антикорупційного бюро – Альберт Вишневський.

Наказом Міністра внутрішніх справ першим заступником начальника ГУБОЗ призначено полковника міліції Рублевського Валерія Костянтиновича.

Заступником начальника ГУБОЗ – начальником Антикорупційного бюро – призначено полковника міліції Вишневського Альберта Анатолійовича.

Як зазначається у повідомленні, разом з тим, обидва керівника для особового складу Главку вже давно знайомі, адже Валерій Рублевський до цього часу очолював Антикорупційне бюро, а Альберт Вишневський – відділ боротьби з корупцією цього ж управління.

Під час представлення Станіслав Рогозін ще раз підкреслив, що новопризначені керівники є досвідченими професіоналами, які мають значний досвід практичної та управлінської роботи в органах внутрішніх справ.