Міліція відкрила проваження за фактом викрадення Булатова

Міліція відкрила кримінальне проваження за фактом викрадення активіста Автомайдану Дмитра Булатова.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, кримінальне провадження відкрито за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Створено слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників слідчих та оперативних підрозділів. Розслідування перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ України.

У міліції зауважили, що 30 січня о 23.30 по спецлінії «102» до міліції звернувся народний депутат Петро Порошенко та повідомив, що Булатова доставлено в одну із приватних медичних клінік. До медичного закладу одразу виїхала слідчо-оперативна група Дарницького райуправління столичної міліції. Правоохоронцям не вдалося детально опитати потерпілого у зв’язку зі станом його здоров’я. Як зазначив т.в.о. начальника столичної міліції Валерій Мазан, зі слів друзів та знайомих Булатова стало відомо, що 22 січня на перехресті однієї із вулиць у Деснянському районі столиці невідомі нанесли йому удар тупим предметом в область голови та заштовхали в салон автомобіля, після чого повезли в невідомому напрямку, незаконно утримували, а вчора вивезли його до лісосмуги і залишили. Булатов дійшов до с. Вишеньки Бориспільського району Київської області і звернувся до місцевого жителя, який повідомив друзів потерпілого про місце його перебування. В подальшому вони доправили його до лікарняного закладу.

За попереднім діагнозом лікарів, у потерпілого виявлено чисельні гематоми тіла, різану рану вуха.

Булатову в медичному закладі забезпечено охорону.

Також у міліції зазначили, що 30 січня о 23.30 до міліції надійшло повідомлення, що на одній з автостоянок Дніпровського району Києва знайдено автомобіль, яким керував Булатов до часу свого зникнення. Автомобіль доправлено до Дарницького райуправління міліції для проведення огляду.

Працівниками міліції проводиться ряд необхідних заходів для встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Як зауважили правоохоронці, замість того, щоб одразу викликати на місце події швидку допомогу та працівників міліції, що дало б змогу оперативно та об’єктивно з’ясувати всі обставини та місце утримання Булатова, його друзі та журналісти брали у потерпілого коментарі, а після цього доставили до лікарні.