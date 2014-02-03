У Дніпропетровську побили місцевого блогера

Слідчий відділ Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська відкрив кримінальне провадження за фактом побиття під час мітингу 2 лютого місцевого блогера Степана Клімова.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

«2 лютого до Кіровського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції звернувся громадянин Клімов із заявою про те, що цього дня під час проведення масових заходів у Дніпропетровську він отримав легкі тілесні ушкодження від невідомих», - йдеться у повідомленні міліції.

Ведеться досудове слідство.

Як повідомляли ЗМІ, 2 лютого на Антимайдані у Дніпропетровську побили блогера Степана Клімова, відомого у місті тим, що носить помаранчеву будівельну каску, розписану під «петриківський розпис».

Згідно з його повідомленням у соцмережах, коли він йшов сквером, де відбувався мітинг на підтримку влади та зробив кілька фото, на нього напали невідомі в цивільному з георгіївськими стрічками та силоміць затягли до намету де йому погрожували, намагались відібрати фотокамеру, коли ж не віддав – побили до крові. Внаслідок сутички у блогера - синець під оком, гематома на нозі, відбитий зуб, розсічене обличчя.

Після інциденту побитого активіста доправили до Кіровського райвідділу міліції як затриманого «до з’ясування обставин», потім його визнали потерпілим.