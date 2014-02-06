У Харкові невідомі спиляли памʼятник воякам УПА

Активіст Спілки української молоді Роман Черемський у середу ввечері виявив, що пам’ятник воякам УПА у Харкові спиляли невідомі. Із відповідною заявою чоловік звернувся до правоохоронних органів.

Зауважимо, що невідомі спиляли двометровий металевий хрест, котрий стилізований під березу. Також вони зірвали напис "Українській Повстанській Армії". Навколо на снігу зловмисники залишили купу слідів.

Пам'ятник воїнам УПА з'явився в Харкові в 1992 році. В 2006 році його знесли члени Євразійського союзу молоді, але пізніше він був відновлений. У квітні минулого року невідомі викрали частину пам'ятника - масивний гранітний камінь. Пам’ятник спорудили у Молодіжному парку у Харкові.

ТСН.ua