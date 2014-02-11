У Києві група з чотирьох осіб скоїла розбійний напад на квартиру.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

У міліції зазначили, що до Голосіївського райуправління столичної міліції звернувся 23-річний киянин і повідомив, що його пограбували.

Потерпілий розповів, що перебував вдома, коли в його квартиру завітали четверо чоловіків, які почали вимагати повернути неіснуючий борг, побили його, погрожували молотком, зірвали з нього золоті прикраси, відібрали два ноутбуки та вигнали з власної квартири.

В ході оперативних дій працівники міліції вже за кілька хвилин затримали підозрюваних. Молодики викликали таксі і намагалися на ньому вивезти награбоване, однак їм завадили правоохоронці.

Речові докази вилучено. Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в місті Києві відносно затриманих відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст. 187 КК України: «Розбій, поєднаний з проникненням в житло». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років з конфіскацією майна.