Чеченці так люблять Кадирова, що віддали за нього на виборах 99,85% голосів

На попередніх виборах 2016 року Кадиров, за офіційними даними, набрав 94,8% голосів, а 2021 – 99,7%.

Рамзан Кадиров лідирує на виборах глави Чечні після підрахунку голосів, після обробки 100% протоколів він набрав 99,85% голосів.

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на дані Центральної виборчої комісії РФ. Зазначається, що у виборах голови Чечні, крім Кадирова, брали участь голова Громадської палати Чечні Ісмаїл Денільханов від "Справедливої ​​Росії" та депутат парламенту Чечні Халід Накаєв від КПРФ. Вони отримали 0,05% голосів.

Водночас, за даними підрахунків протоколів, в інших регіонах лідирують діючі губернатори. Так, у Мордовії перемагає Артем Здунов (78,74% голосів), у Туві – Владислав Ховалиг (90,95%), у Білгородській області – Олександр Шуваєв (65,97%), у Брянській – Єгор Ковальчук (68,03%), у Тверській – Віталій Корольов (69,8%), у Пензенській – Олег Мельниченко (70,92%), у Ульяновській – Олексій Руських (76,65%).

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У виданні нагадали, що на попередніх виборах 2016 року Кадиров, за офіційними даними, набрав 94,8% голосів, а 2021 – 99,7%.

Вибори в РФ – що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Росії завершилося голосування на "виборах" до Державної Думи, яке тривало три дні. За даними провладних екзит-полів та попередніми даними ЦВК, правляча партія "Єдина Росія" набирає близько половини голосів.

У ВЦИОМ повідомили, що "Єдина Росія" набирає на виборах до Держдуми 49,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, "Нові люди" – 9,7%, "Справедлива Росія" – 6,6%.

ИНСОМАР вказав, що "Єдина Росія" набирає 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%, "Нові люди" – 8,6%, "Справедлива Росія" – 5,5%.

ЦВК Росії за даними обробки 13,88% протоколів повідомила, що "Єдина Росія" набирає 57,54% голосів.

За даними ЦВК РФ, попередня явка на момент завершення голосування о 20:55 становила 56,66%.

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