У Києві відкрито провадження за фактами пошкодження міліцейських автомобілів мітингувальниками

У Києві відкрито кримінальні провадження за фактами пошкодження двох міліцейських автомобілів мітингувальниками.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, на 11 лютого у Подільському районному суді міста Києва було призначено розгляд справи щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Зазначається, що близько 12.00 біля адміністративних будівель Подільського райуправління столичної міліції та Подільського райсуду почала збиратися група осіб у камуфляжній формі, масках, касках, озброєні щитами, кийками та палицями. Станом на 15 годину зібралося майже 200 чоловік. Вони пояснили, що прийшли підтримати 4 затриманих соратників.

Після оголошення рішення суду (домашній арешт), близько 19.00 мітингувальники вишикувались у колону та вирушили в сторону Контрактової площі. Під час руху активісти пошкодили автомобіль конвойної служби Подільського райуправління міліції ГАЗ-3302, на якому перевозили затриманих: пробили заднє колесо, бак з пальним та викрали номерні знаки. За даним фактом слідчим відділом Подільського райуправління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України – «Хуліганство».

О 19.40, як повідомляє МВС, колона протестуючих вже рухалася від МЗС України у напрямку Головного управління столичної міліції. Наблизившись до автостоянки ГУМВС, активісти кинули димову шашку, розбили задню фару на службовому автомобілі чергової частини столичної міліції з емблемами «102» та зняли передні і задні номерні державні знаки.

Наразі в Шевченківському РУ ГУМВС України в місті Києві розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Крім того повідомляється, що сьогодні о 5.40 невстановлені особи кинули пластикову пляшку з легкозаймистою сумішшю, підпаливши двері центрального входу територіального відділу міліції №2 Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві.

“Зазначені події зареєстровано у столичній міліції. Проводиться подальша перевірка”, - зазначають в міліції.