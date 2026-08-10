iPhone 18 Pro вийде вже наступного місяця: розкрито 10 головних нововведень

За чутками, Apple готує для майбутніх флагманів як внутрішні оновлення, так і зміни екрана, камер та корпусу.

До презентації нового покоління флагманів Apple залишається рівно місяць. За інформацією Bloomberg, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max анонсують 9 вересня, а у продаж смартфони надійдуть у другій половині місяця.

Незважаючи на те, що майбутні флагмани Apple збережуть впізнаваний дизайн із розмірами екранів 6,3 та 6,9 дюйма, інсайдери виділяють одразу 10 ключових покращень, заради яких багато хто захоче оновити свій смартфон.

Зменшений Dynamic Island

Ходять чутки, що Apple перемістить інфрачервоний випромінювач системи Face ID під екран, завдяки чому область Dynamic Island стане меншою – приблизно на третину.

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При цьому рамки дисплея, як повідомляється, залишаться без змін. Тобто вся еволюція відбувається саме навколо вирізу, а не габаритів екрана.

Нові LTPO+-дисплеї

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, як очікується, збережуть діагоналі 6,3 та 6,9 дюйма. Однак панелі можуть перейти на нову технологію LTPO+, яка має підвищити енергоефективність та збільшити час автономної роботи.

Змінна діафрагма камери

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion в обох Pro-моделях може вперше отримати змінну діафрагму.

Це дозволить регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, а також забезпечить більший контроль над глибиною різкості. Хоча наскільки помітним виявиться цей ефект на смартфоні з відносно невеликим сенсором, поки що незрозуміло.

Збільшений акумулятор iPhone 18 Pro Max

Згідно з даними китайських регуляторних органів, топова модель 2026 року матиме рекордні показники в історії бренду. Ємність акумулятора iPhone 18 Pro Max зросте до 5000 мАг у моделі зі слотом для фізичної SIM-карти та до 5200 мАг у варіанті лише з eSIM. Це на 10% більше, ніж у iPhone 17 Pro Max.

Новий процесор A20 Pro

Одним із найважливіших оновлень стане чіпсет A20 Pro, створений за передовим 2-нм технологічним процесом TSMC і з використанням інноваційної компоновки оперативної пам’яті Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Очікується приріст продуктивності на 15% порівняно з A19 Pro при одночасному збільшенні енергоефективності на 30%.

Модем Apple C2

За чутками, Apple готує C2 – наступне покоління власного модема. Він має забезпечити вищу швидкість роботи в мережах 5G та LTE, а також ще кращу енергоефективність.

Новий чіп N2

В iPhone 17 та iPhone Air встановлено розроблений Apple чіп N1, який відповідає за роботу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та протоколу Thread.

У iPhone 18 Pro відбудеться перехід на N2. Поки що невідомо, які саме нові можливості принесе цей чіп, але Apple, ймовірно, покращить швидкість і стабільність бездротових з’єднань, а також таких функцій, як AirDrop і режим модема.

Перероблена кнопка Camera Control

Camera Control, схоже, залишиться, але стане простішою всередині. З кнопки приберуть ємнісний сенсорний шар і тактильну віддачу, залишивши розпізнавання сили натискання. Це спростить конструкцію елемента керування камерою, але не обов'язково означатиме втрату функцій для користувача.

Оновлена задня панель Ceramic Shield

iPhone 18 Pro може отримати суцільний задній корпус замість нинішнього двоколірного оформлення. У 17 Pro відтінок задньої кришки та скляної вставки помітно відрізняються один від одного, що подобається не всім користувачам.

Новий колір "Темна вишня"

Головним ексклюзивним кольором iPhone Pro 2026 стане Dark Cherry ("темна вишня"). Він замінить "космічний помаранчевий" з iPhone 17 Pro.

Також повернуться повністю чорний і світло-блакитний кольори на зразок Sierra Blue із серії iPhone 13 Pro.

Головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. На осінній презентації Apple анонсують iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone Fold (Ultra). Базовий iPhone 18 очікується лише навесні 2027 року – разом із 18e та Air 2.

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 3, який працює на потужному чіпсеті A15 Bionic і сумісний з iOS 27.

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