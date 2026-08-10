Дев’ять корів залишили на дикому острові: через 83 роки одна з них урятувала цілу породу

Вони понад 80 років жили без допомоги людей, харчуючись місцевою рослинністю та водоростями й пристосовуючись до сильних вітрів та дефіциту їжі.

На віддаленому острові майже століття самотужки виживало стадо корів. Після того як фермери залишили тварин напризволяще, вони пристосувалися до суворого клімату, а одна корова навіть стала ключем до порятунку всієї породи.

Історія почалася наприкінці XIX століття, коли на острів Ендербі, що входить до складу віддалених Оклендських островів Нової Зеландії, завезли дев'ять голів великої рогатої худоби. Тварин планували використовувати для фермерського господарства, пише Times of India. Але до 1910 року господарство занепало, а корів залишили самих на острові. Відтоді вони понад 80 років жили без допомоги людей, харчуючись місцевою рослинністю та водоростями й пристосовуючись до сильних вітрів, холодних дощів та дефіциту їжі.

Не дивлячись на все це з часом популяція зросла приблизно до 100 тварин, а потім стабілізувалася на рівні 35-60 особин. Тривала ізоляція сформувала невелику, витривалу та генетично своєрідну популяцію.

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Попри здатність тварин виживати в екстремальних умовах, у 1980-х роках вони стали проблемою для природоохоронців.

Острів Ендербі є важливим місцем існування рідкісних рослин, морських птахів і новозеландських морських левів. Велика рогата худоба, яка постійно випасалася на острові, шкодила місцевій екосистемі.

Департамент охорони природи Нової Зеландії вирішив повністю прибрати завезених тварин, щоб дати можливість природі відновитися.

У 1991 році розпочалося знищення стада. Водночас науковці намагалися зберегти унікальний генетичний матеріал корів Ендербі.

Наступного року під час експедиції дослідники помітили свіжі сліди копит. Виявилося, що частина стада пережила знищення.

Остання корова стала порятунком для породи

У лютому 1993 року природоохоронці знайшли двох тварин – дорослу корову на ім'я Леді та її теля. Молоде теля невдовзі загинуло, а Леді залишилася останньою дорослою представницею популяції.

Саме вона зрештою допомогла врятувати породу від повного зникнення.

Леді перевезли на материкову частину Нової Зеландії, де науковці розпочали складну програму розведення. Після численних невдалих спроб вдалося отримати Дербі – єдиного чистокровного бика породи Ендербі, народженого в межах цієї програми.

Вчені також вдалися до клонування. У 1998 році від Леді отримали телицю на ім'я Елсі, а наступного року з'явилися ще кілька її клонів.

Таким чином, одна корова стала генетичним містком до популяції, яка майже століття розвивалася в ізоляції від іншої великої рогатої худоби.

Острів відновився, а порода вижила

Історія корів Ендербі виявилася незвичайною ще й тому, що знищення стада одночасно допомогло природі. Після того як худобу прибрали, місцева рослинність почала швидко відновлюватися. Це покращило умови для ендемічних рослин і дикої природи острова. Програма відновлення також передбачала знищення кролів і мишей, що сприяло відновленню субантарктичної екосистеми.

Водночас завдяки порятунку Леді сама порода не зникла.

Сьогодні корови Ендербі залишаються однією з найрідкісніших порід великої рогатої худоби у світі. Їх зберігають завдяки програмам розведення, які підтримують фермери та природоохоронні організації.

Інші новини про тварин

Як повідомляв УНІАН, у 1976 році біологиня виростила орла, не показуючись йому на очі, а потім він став батьком 70 пташенят. Її завдання було незвичайним: виростити орланів так, щоб після випуску вони могли самостійно жити в природі і при цьому не звикли до людей.

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