Втрати на десятки мільйонів доларів: у Криму ГУР спалило 2 установки С-400 'Тріумф'

Для удару по високовартісних установках розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони спалили важливі російські цілі - дві пускові установки С-400 "Тріумф" та антену керування безпілотниками "Оріон".

"Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" в межах операції на території тимчасово окупованого Криму, що відбулася на початку серпня 2026 року, уразили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф", а також антену керування БПЛА "Оріон"", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura – носії FPV.

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Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів, наголошують у ГУР.

Удари по Криму

Як писав УНІАН, у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР Міноборони України знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1". Вартість установки - близько 15 млн доларів.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді пообіцяв завдати в сім разів більше ударів по військових цілях у Криму, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше.

За його словами, СБС оснащені лише на 14 % від потреби для проведення кримської кампанії на повну силу.

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