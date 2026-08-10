Досвідчена туристка назвала найкращі місця для соло-відпочинку 40+

З віком досвідчена мандрівниця-одиначка переглянула свої пріоритети щодо подорожей.

У наш час дедалі більше туристів вирушають у подорожі наодинці, причому незалежно від статі, віку чи матеріального становища.

Однак, обираючи місце для своєї подорожі наодинці, варто все ж брати до уваги, що для різних категорій туристів більше підходять абсолютно різні напрямки.

Досвідчена соло-туристка Лідія Свінсько, яка подорожує наодинці вже близько двох десятиліть, назвала найкращі напрямки для самостійних поїздок людей старше 40 років.

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Мандрівниця зізнається, що завжди любила подорожувати наодинці з рюкзаком за плечима заради гострих відчуттів від пригод. Однак з роками вона дещо змінила пріоритети.

"За 21 рік моїх самостійних подорожей невідомість завжди мене захоплювала. Вона привела мене від узбережжя Колумбії – у пошуках захоплюючих фестивалів – до маловідвідуваних стародавніх храмів по всій Індії та до архітектурних шедеврів в Іспанії, Грузії та за їх межами. Однак, нещодавно відсвяткувавши 40-річчя, я дещо змінила свої звички в подорожах. Я ніколи не була прихильницею рейвів у джунглях чи місць, де зазвичай збираються великі групи бекпекерів, але з віком переповнені бари та вечірки стали ще менш привабливими. Я волію проводити час у храмах і художніх галереях або просто сидіти й спостерігати за повсякденним життям", – зізнається вона.

Серед іншого, тепер Лідія замінила нічні переїзди на більш комфортні денні поїздки, щоб прибувати на місце відпочилою та сповненою енергії, а не млявою та виснаженою.

Також мандрівниця відмовилася від проживання в хостелах на користь апартаментів Airbnb та бутик-готелів.

Крім того, змінилися й її вподобання щодо напрямків.

"Що стосується коротких поїздок містами, я намагаюся відвідувати місця, які або зовсім не входять до числа популярних, або мегаполіси, якими я можу насолоджуватися тепер, коли у мене трохи більше грошей, і які я не відвідувала, будучи бекпекером. Мої найулюбленіші місця для самостійних подорожей після 40 поєднують у собі багату історію, сувору атмосферу, бездоганні номери та чудову кухню", – розповідає вона.

Шість найкращих місць для соло-відвідування цього року за версією Лідії Свінско:

Антигуа, Гватемала : для занять ремеслами, піших прогулянок і вивчення історії. Флоренція, Італія : для химерних вуличних пейзажів та вечерь у ресторанах. Бангкок, Таїланд: для відвідування храмів, нічних ринків та бутик-готелів. Памплона, Іспанія: для шанувальників Хемінгуея та любителів прогулянок. Кіто, Еквадор: для відвідування музеїв, галерей та унікальних готелів. Єреван, Вірменія: для знайомства з архітектурою радянської епохи та милування гірськими краєвидами.

Найкращі поради для соло-туристів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше американська тревел-журналістка Дженна Де-Лаурентіс дала кілька корисних порад, як подолати відчуття самотності під час соло-відпочинку.

У свою чергу досвідчений соло-турист Єн Сміт розповів, що потрібно врахувати тим, хто вирушає у свою першу соло-подорож.

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