У Києві більше тисячі поранених - Богомолець
00:04, 19 лютого 2014Кримінал
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Лікар Ольга Богомолець заявляє, що поранених в Києві більше тисячі поранених.
У прямому ефірі “5 каналу” вона розповіла, що всі київські лікарні переповнені. «У кожній лікарні більше сотні госпіталізованих, рахунок вже іде на тисячі», - сказала вона.
За словами Богомолець, лікарні відпускають легкопоранених через брак місць.
Також вона розповіла, що офіційно на 19.00 вівторка, 18 лютого, в моргах перебуває сім тіл. Але вона прогнозує, що зараз ця цифра збільшилась.
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