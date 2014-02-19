Захарченко: У подіях в Києві винні безвідповідальні політики

Медична допомога надана вже більше ніж 370 правоохоронцям. Госпіталізовано 350 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 74 з них отримали вогнепальні поранення. 9 правоохоронців загинули.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міністр внутрішніх справ України та члени колегії МВС висловили співчуття родинам усіх загиблих, а також вшанували хвилиною мовчання пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час ліквідації масових заворушень у центрі Києва.

Віталій Захарченко наголосив, що працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ виконували свій обов’язок та віддали життя за встановлення миру і спокою в українському суспільстві.

– Їх приклад – то зразок служіння Присязі, даній на вірність Українському народові, – підкреслив він.

За словами глави МВС, від Міністерства охорони здоров’я України надійшла інформація про 13 загиблих людей. Частина з них також отримала вогнепальні поранення. Характер цих поранень говорить про те, що отримані вони зі зброї, яку правоохоронці вилучають у ці дні у екстремістів.

– Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну зброю. Під час локалізації заворушень працівники міліції були озброєні лише спецзасобами для відстрілу еластичних куль, – підкреслив Віталій Захарченко.

Міністр внутрішніх справ також додав, що неодноразово звертав увагу опозиційних політиків та іноземних дипломатів на те, що екстремісти на Майдані Незалежності мають вогнепальну зброю.

– Ми казали про їх радикальне налаштування, про те, що вони готові і готуються для того, аби застосовувати зброю. Вся відповідальність за ці події, які відбулися, на мій погляд, повинна лягти на плечі цих безвідповідальних політиків, – наголосив Віталій Захарченко.