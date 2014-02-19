Міліція розслідує 40 справ щодо масових заворушень в Україні

Слідчі ОВС зареєстрували майже 40 кримінальних проваджень, пов'язаних із масовими заворушеннями. Це стосується як столиці, так і регіонів. Із них у Києві зареєстровано 24 кримінальні провадження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, за умисні вбивства, організацію масових заворушень, посягання на життя працівників правоохоронних органів. Поряд з цим відкриті провадження за фактами захоплення адміністративних будівель, вчинення масових заворушень та підпали органів влади у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській областях. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаров.

За словами представника ГСУ, до правоохоронних органів доставлено 77 осіб, 58 із них уже затримано процесуально. Наразі вирішується питання про затримання ще 10 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

- Нажаль маємо 24 особи, які загинули під час сутичок. 10 із них правоохоронці, 14 – цивільні особи. Деякі з них мають вогнепальні поранення, в переважній більшості, це сліпі поранення. Можна стверджувати про те, що вони вчиненні з вогнепальної зброї, яка є переробленою. Можливо, вистріли були в натовпі. Міліція встановлює обставини вчинення кримінальних правопорушень і з`ясовує, хто до них причетний, - розповів Олег Татаров.

Міліцією вилучається зброя, яка залишається зловмисниками при спробі уникнути від кримінальної відповідальності. Зараз її досліджують, в тому числі перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.