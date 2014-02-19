В Умані невідомий розстріляв міліцейський автомобіль

У місті Умань Черкаської області ввечері 18 лютого невідомий молодик розстріляв міліцейський автомобіль.

Як повідомляє видання «Вечірня Умань», напад стався приблизно о 18:30. Молодик вистрілив 5 разів у новий патрульний автомобіль Toyota Prius. Лише одна куля влучила у авто. Автомобіль стояв уже не перший день в центрі Умані між картинною галереєю та міською радою. Постраждалих немає. Міліція не дає жодних коментарів.