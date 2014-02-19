В Умані невідомий розстріляв міліцейський автомобіль
17:19, 19 лютого 2014Кримінал
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У місті Умань Черкаської області ввечері 18 лютого невідомий молодик розстріляв міліцейський автомобіль.
Як повідомляє видання «Вечірня Умань», напад стався приблизно о 18:30. Молодик вистрілив 5 разів у новий патрульний автомобіль Toyota Prius. Лише одна куля влучила у авто. Автомобіль стояв уже не перший день в центрі Умані між картинною галереєю та міською радою. Постраждалих немає. Міліція не дає жодних коментарів.
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