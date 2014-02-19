Внаслідок сутичок у центрі Києва госпіталізовано близько 300 постраждалих - МОЗ

З вчорашнього дня до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 426 постраждалих під час сутичок у центрі столиці, 277 з них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«Протягом останньої доби за медичною допомогою звернулось 66 осіб, із них госпіталізовано 22 особи. Загалом з 10 години 20 хвилин 18 лютого до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 426 постраждалих під час сутичок у центрі столиці, 277 з них госпіталізовано», - зазначили у прес-службі.

Серед госпіталізованих до закладів охорони здоров’я - 86 працівників правоохоронних органів, 6 журналістів, 1 депутат (Пазеняк В.С.), 4 дітей до 18 років, двоє іноземних громадян.