ВР ухвалила постанову про заборону антитерористичних операцій і виведення силовиків з Києва

Верховна Рада України на своєму екстреному засіданні ухвалила постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів України.

Своєю постановою Верховна Рада України зобов’язала Кабінет міністрів України, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України та інші воєнізовані угрупованням негайно припинити застосування сили та заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти громадян України.

Також ВР заборонила проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої було оголошено СБУ та антитерористичним центром України 19 лютого на всій території України або в окремих її місцевостях.

ВР заборонила керівникам, командуючим з’єднаннями, підрозділами, посадовим особам, начальницькому та рядовому складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Міністерству внутрішніх справ, СБУ, прокуратурі України та іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, установам і організаціям виконувати заходи передбачені планом антитерористичних операцій як такі, що не відповідають Конституції України, законам України та спрямовані на незаконне обмеження прав і свобод громадян.

Парламент зобов’язав СБУ невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції. ВР постановила: «Міністерству внутрішніх справ України невідкладно припинити блокування співробітниками правоохоронних органів транспортних комунікацій та інших вулиць, площ, провулків, бульварів у місті Києві та в інших населених пунктах України. Забезпечити повернення співробітників правоохоронних органів до місць їх постійної дислокації.

Заборонити Міністерству оборони України використання Збройних Сил у антитерористичній операції. Невідкладно забезпечити повернення військовослужбовців до місць їх постійної дислокації». Окрім того, ВР доручила Кабінету міністрів України скасувати рішення про обмеження в`їзду транспортних засобів на територію міста Києва.

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Крім того, народні депутати, врахували в тексті постанови поправки, які надали народні депутати Володимир Литвин та Олег Тягнибок. Зокрема була врахована поправка Тягнибока: «Органам досудового слідства звернутися до суду щодо негайного звільнення з-під варти всіх затриманих учасників протестних акцій і припинити кримінальне переслідування».