Верховна Рада призначила Авакова в.о. міністра внутрішніх справ
13:33, 22 лютого 2014Кримінал
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Народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова Верховна Рада призначила в.о. міністра внутрішніх справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Перед голосуванням новообраний голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що це призначення стосується часу до формування коаліційного уряду.
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