Верховна Рада призначила Авакова в.о. міністра внутрішніх справ

Народного депутата від «Батьківщини» Арсена Авакова Верховна Рада призначила в.о. міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням новообраний голова ВР Олександр Турчинов нагадав, що це призначення стосується часу до формування коаліційного уряду.