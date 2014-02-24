У Житомирі спільні патрулі затримали школярів, які пошкодили дві маршрутки

У Житомирі за минулу ніч спільні патрулі міліції та самооборони зафіксували велику кількість фактів хуліганства та затримали трьох школярів, які пошкодили дві маршрутки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, вчора до чергової частини Житомирського міськвідділу УМВС близько 17 години звернувся водій маршрутного таксі, який розповів, що невідомі розбили скло у двох транспортних засобах. На місце події направили найближчий патрульний наряд міліції, до складу якого увійшли, зокрема, представники громадського формування «Спілка десантників Житомира».

Як було встановлено, під час руху маршрутки у вікна полетіли камінці, через що було розбите скло у двох з них. Ніхто із пасажирів не постраждав. Винуватцями події, яких затримали безпосередньо на місці, виявились троє місцевих школярів віком від 12 та 13 років. Хлопці пояснили, що кидали каміння в автомобілі, які їхали повз них, просто заради розваги.

Підлітків передали батькам. За хуліганські дії власних дітей їм доведеться сплатити штраф згідно статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Міліцією за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. З місця події вилучено ряд речових доказів.

Також міліція розпочала кримінальне провадження за ст. 296 ККУ за фактом нападу на дочку керівника Житомирської міської організації ВО «Свобода» Віктора Брокарєва, який було здійснено вчора.

З місця події вилучено речових доказів.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Житомирі невідомі скоїли напад на 14-літню дочку керівника міської організації ВО «Свобода» Віктор Брокарєва. Відповідну заяву батька потерпілої зареєстровано в міськвідділі міліції. «Невідомий здійснив напад на мою дочку і почав душити. Коли дівчинка почала опиратися, він завдав їй кілька ударів ножем. Дівчинці, на щастя, вдалося вирватися та утекти», - зазначив батько потерпілої і додав, що у доньки – п’ять порізів ноги.

”Свободівець” пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю, оскільки раніше було скоєно напад на нього самого.