У Тернополі власникам ігрового бізнесу дали одну добу, щоб забрати усі ігрові автомати з міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Завтра о 13 годині розпочнеться обхід усіх гральних закладів громадськими активістами спільно з представниками муніципальної міліції та, сподіваюсь, з міліціонерами міськвідділу. Якщо десь будуть виявлені ігрові автомати, їх буде демонтовано та вилучено. Ще раз закликаю власників: щоб не постраждало ваше майно, заберіть його з міста, бо ця діяльність є незаконною, здійснювати її в Тернополі більше не вдасться», – наголосив Надал.

Громадський активіст Андрій Ліповчук, який є одним з координатором даної акції, зазначив, що попередньо усіх власників ігрових автоматів вже обійшли і попередили.

«Є молодь, яка прагне фізично розтрощити і знищити усі ці автомати. Наразі ми їх вмовили цього не робити, домовилися про 24 години. Також готуємо звернення в Генпрокуратуру щодо діяльності так званих державних лотерей, які прикриваються незаконно виданими ліцензіями. Вимагатимемо скасувати ці ліцензії, бо це те саме, що героїн назвати анальгіном і дозволити його продаж в аптеках», – сказав Ліповчук.

За його даними, в місті є близько 30 місць з ігровими автоматами, та близько 40 терміналів, які виконують функцію автомата для азартних ігор.

Після вирішення проблеми з ігровими закладами міський голова Тернополя пообіцяв взятися за вирішення проблеми діяльності у місті наркопритонів, на які міліція теж не реагувала, як і на незаконне функціонування грального бізнесу в місті попри неодноразові письмові звернення мерії та повідомлення про адреси гральних закладів.