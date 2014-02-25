Аваков представив особовому складу столичної міліції нового керівника

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Головного управління столичної міліції нового начальника – полковника міліції Юрія Леонідовича Мороза.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

Аваков наголосив, що основним завданням столичних правоохоронців наразі є поновлення забезпечення охорони громадського порядку на вулицях Києва та недопустимість росту злочинності у місті.

У свою чергу Мороз подякував за високу довіру та пообіцяв докласти максимальних зусиль для виконання поставлених перед ним завдань.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генерал-лейтенанта міліції, начальника Головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка, якого вважають причетним до розгону Майдану, звільнили з МВС. Про це повідомляє прес-служба МВС України.