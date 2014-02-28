МВС: Події в Криму є окупацією з боку Росії

Нічні події в Криму є окупацією і збройним вторгненням. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його інформацією, аеропорт «Бельбек» у Севастополі заблокований військовими підрозділами флоту РФ. Всередині аеропорту знаходяться військові та прикордонники України.

"Зовні - військові у камуфляжі і зі зброєю без розпізнавальних знаків, але не приховують своєї приналежності. Аеропорт не працює. На зовнішньому периметрі пости МВС України. Збройного зіткнення поки немає", - повідомив міністр.

Крім того, в аеропорту Сімферополя вночі близько 100 осіб у цивільному, які представилися козачою сотнею, вийшли на поле аеродрому.

"Силами внутрішніх військ і міліції цих людей відтіснили спочатку до будівлі аеропорту, а потім і зовсім за територію. Зброя не застосовувалася. Район аеропорту був покинутий "козаками" близько години ночі - завантажилися на тентовані «КамАЗи» і поїхали", - зазначив Аваков.

При цьому близько 1.30 ночі в будівлю аеропорту прибули на кількох вантажівках 119 військових з автоматичною зброєю в камуфляжі без розпізнавальних знаків. "Увійшли в будівлю аеропорту, розмістилися в приміщенні ресторану. Не приховують свого відношення до збройних сил Російської Федерації. На питання українських співробітників МВС "ви - військові і не маєте права тут знаходиться" - відповідають коротко - не маємо інструкцій вести з вами переговори. Ситуація статична, зброя з обох сторін не застосовувалося. Російські військові статично спостерігають за роботою аеропорту, прямо не втручаючись", - додав Арсен Аваков.

Нині внутрішні війська і МВС України посилили наряди в районі аеропорту, але напруга наростає. "Протистояти регулярним військовим силам органи правопорядку не зможуть", - вважає міністр МВС.

Аваков також розцінює події на півострові, як збройне вторгнення і окупація. "В порушення всіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація збройного кровопролиття на території суверенної держави. Це вже не компетенція МВС. Це компетенція РНБО. Поки ще немає прямого збройного зіткнення, повинні говорити дипломати", - написав він.

Нагадаємо, державний секретар США Джон Керрі заявив, що Москва запевнила Вашингтон, що не має відношення до подій в Криму і підтвердила позицію поваги до територіальної цілісності України.

ТСН