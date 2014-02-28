ВР сьогодні має скасувати та обмежити пільги народних депутатів

Сьогодні Верховна Рада України має розглянути три альтернативні законопроекти щодо внесення змін до Закону “Про статус народного депутата України” (щодо скасування та обмеження пільг).

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогоднішній порядок денний передбачає розгляд трьох альтернативних законопроектів щодо внесення змін до Закону “Про вибори Президента України” (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу).

Крім того, в сьогоднішньому порядку денного є питання про припинення повноважень народного депутата України.

Інших питань у порядку денному поки що не передбачено.