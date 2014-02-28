ВР скасувала ряд пільг для народних депутатів України

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстраційний номер 1075) проголосував 301 із 319 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Авторами даного законопроекту є всі народні депутати із фракції “УДАР”.

Цим законом скасовано ряд пільг для народних депутатів. Зокрема, вилучено норми закону щодо зарахування часу, коли народний депутат тимчасово не працював (у зв’язку з неможливістю надати йому попередню або рівноцінну роботу) до загального і безперервного стажу роботи, а також зарахування до загального трудового стажу перерви в роботі дружини (чоловіка) народного депутата у разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання чоловіка (дружини), що давало право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Також законом скасована норма, що гарантувала виплату матеріальної допомоги у розмірі зарплати з урахуванням усіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, а у разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом гарантувала збереження матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків зарплати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Вилучено і норму, відповідно до якої час роботи у Верховній Раді поширюється на строки присвоєння військових та спеціальних звань.

Крім того, скасовуються норми, відповідно до яких, у разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради; народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Відповідно до закону, вилучаються статті, якими визначалося, що у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради народний депутат має право на отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі його місячної зарплати на день припинення депутатських повноважень.

В частині скасування пільг також вилучено норми щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення народного депутата в розмірі подвійної місячної заробітної плати; про відшкодування витрат, пов’язаних із переїздом на роботу до Верховної Ради і попереднє місце роботи.

Норму щодо безкоштовного проїзду народних депутатів усіма видами транспорту замінено редакцією: «У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами України усіма видами транспорту. В кошторисі витрат на утримання Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, який щомісяця видається кожному народному депутатові України для проїзду територією України».

Скасовується норма, яка надавала народному депутату та особі, яка його супроводжує, право на першочергове поселення в готель.

Також вилучається норма із закону, якими народному депутатові надавалося право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів та аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських та річкових вокзалів і портів та право на безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України.

Стаття 30, яка передбачала обов’язкове державне страхування народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради , вилучається із закону.

Норму щодо забезпечення народних депутатів житлом замінено нормою, що визначає право на отримання щомісячної компенсації для оренди житла або винайму готельного номера в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради. Законопроектом визначено, що право на таку компенсацію мають народні депутати, місце реєстрації проживання яких знаходиться на відстані понад 30 км від територіальних меж Києва.

В законі передбачено, що список народних депутатів, які отримують компенсації на оренду житла та винайм готельного номера, підлягає щоквартальній публікації в газеті «Голос України» та щомісячно оприлюднюється на сайті Верховної Ради.