Прес-служба Внутрішніх військ просить допомогти майору, який отримав вогнепальне поранення

Прес-служба Внутрішніх військ МВС України просить допомогти майору, який отримав вогнепальне поранення під час протистояння в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВВ МВС України, у Головному військово-медичному клінічному центрі Міністерства оборони України бореться за життя майор Віталій Захарченко, 1983 року народження, старший помічник начальника оперативного відділу Окремої Слобожанської бригади внутрішніх військ МВС України (м.Харків).

Повідомляється, що майор Захарченко під час несення служби з охорони громадського порядку у місті Києві отримав вогнепальне поранення із ураженням плечових кісток та вогнепальне проникаюче поранення черевної порожнини із пошкодженням печінки, шлунку та стравоходу.

Він знаходиться у край важкому стані, на межі із життям та смертю. Державної допомоги вистачає для підтримання життєдіяльності організму правоохоронця, проте необхідна професійне втручання для проведення низки складних операцій для відновлення органів та функцій органів черевної порожнини. Рідними та близькими військовослужбовця вичерпані всі матеріальні засоби для покращення стану здоров’я потерпілого.

«Дружина та донька благають у громадян, яким небайдужа доля офіцера, надати допомогу для врятування життя чоловікові та батька. Ви можете допомогти, перерахувавши кошти дружині на картковий рахунок ПриватБанку: 5168 7572 2870 4104. Олена Олександрівна Захарченко. Тел. 095-945-68-35», - йдеться в повідомленні.