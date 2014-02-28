Австрія заморожує активи 18 громадян України на вимогу українського уряду

Австрія заморожує активи 18 громадян України, причетних до насильства у Києві, на вимогу українського уряду. Як пише сайт iPress.ua , про це повідомляє французька газета Figaro.

Міністерство закордонних справ у Відні оголосило, що заморожує активи 18 громадян України за підозрою у порушенні прав людини та корупції. Імена цих осіб міністерство не розголошує.

Рішення про замороження австрійських банківських рахунків українських громадян міністерство ухвалило 19 лютого, йдеться у повідомленні.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на МЗС Австрії, рахунки 18 громадян України заморожені в Австрії на запит уряду України як тимчасовий забезпечувальний захід.

«Ми одержали запит від уряду України заморозити рахунки певних громадян України. МЗС зв`язався з федеральним канцлером, і потім звернувся до Національного банку. У Національному банку нас повідомили, що це буде зроблено. Ми не розголошуємо список цих громадян», - сказав прес-секретар МЗС Австрії Мартін Вайсс.

Він пояснив, що заморожування рахунків – «тимчасовий забезпечувальний захід», який діятиме до введення санкцій ЄС стосовно осіб, що відповідальні за насильство на Україні.

Раніше міністр європейських і закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявляв, що Австрія готова до «цілеспрямованих» санкцій стосовно відповідальних за насильство на Україні, що списки таких осіб повинні складатися з точністю, і невинні не повинні постраждати.

«Річ у тім, що до набуття чинності санкцій ЄС гроші можуть зникнути з рахунків. Це тимчасовий забезпечувальний захід», - сказав Вайсс. У тому, що стосується списку громадян, до яких застосовані ці заходи, то позиція уряду України є достатньою підставою для цього кроку уряду Австрії, пояснив він.

«Уряд України для нас виступає від імені України, і якщо вони про щось запитують, ми ставимося до цього серйозно», - сказав Вайсс.

Як повідомляв УНІАН, швейцарська влада заблокувала банківські рахунки 20 громадян України. Окрім цього, прокуратура Женеви почала розслідування стосовно того, чи не були причетні Віктор Янукович і члени його родини до відмивання грошей.