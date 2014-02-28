Відкрито провадження проти координатора «Правого сектора» у Західній Україні, який побив прокурора

У Рівному відкрито провадження проти координатора громадського руху «Правий сектор» у Західній Україні Олександра Музичка, який побив прокурора.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

У ГПУ зазначили, що 27 лютого 2014 року до приміщення прокуратури Рівненського району прибула група громадян на чолі з координатором громадського руху «Правий сектор» у Західній Україні Музичком. Він висловлював брутальні погрози та застосовував до працівника прокуратури грубу фізичну силу.

В діях Музичка вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, а саме, умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв.

За вказаним фактом слідчими Рівненського міського відділу УМВС України в Рівненській області розпочато кримінальне провадження.

Генеральна прокуратура України попереджає, що застосування насильства щодо працівників прокуратури будуть жорстко покарані.

”Органи прокуратури вживають рішучих заходів до повернення України у правове поле. Силове протистояння закінчилося, і суспільство отримало прокуратуру народної довіри – Закон має бути одним для всіх. Неприпустимими у правовій державі мають бути такі випадки, які мали місце 27 лютого у прокуратурі Рівненського району, коли дії окремих громадян явно виходять за межі дозволеного. Подібним незаконним проявам буде надаватися відповідна правова оцінка. На порушення закону Генеральна прокуратура жорстко реагуватиме, незважаючи на те, хто їх вчинив”, - сказано в повідомленні.