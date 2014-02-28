Призначено нового командувача внутрішніх військ МВС
20:31, 28 лютого 2014Кримінал
0 0
Степана Полторака призначено командувачем внутрішніх військ МВС УКРАЇНИ. Про це йдеться в Указі Президента України від 28 лютого 2014 року 171/2014 «Про призначення С. Полторака начальником Головного управління - командувачем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України».
Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Одночасно з цим відповідно до Указу Президента України від 28 лютого № 170/2014 Станіслава Шуляка звільнено з посади командувача внутрішніх військ МВС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter