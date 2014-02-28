Постраждалі міліціонери забезпечені всім необхідним на 100% - медик

Постраждалі правоохоронці забезпечені всім необхідним на 100%. На цьому наголосила начальник Центрального госпіталю Міністерства внутрішніх справ України Ганна Коваленко.

Окрім цього, вона подякувала всім небайдужим громадянам, благодійним фондам та організаціям, що не залишилися осторонь і допомогли постраждалим працівникам органів внутрішніх справ.

«Від імені керівництва центрального госпіталю МВС України я хочу зі словами великої подяки звернутися до всіх громадян України та громадян інших держав, до благодійних фондів та інших організацій, що мали можливість надати допомогу для постраждалих правоохоронців під час масових заворушень у центрі Києва», - підкреслила Ганна Коваленко, пише УЗГ МВС України.

Окрім цього, керівник медзакладу зазначила, що, на жаль, нині у соцмережах поширюється інформація про нібито неналежне утримання працівників міліції в госпіталі МВС та неможливості надання медичним персоналом необхідної медичної допомоги.

«У зв’язку з цим, хочу зазначити, що ліжковий фонд госпіталю дозволяє всім пацієнтам лікуватися у 2-3 місцевих палатах і бути забезпеченим усім необхідним. Наразі наш медзаклад забезпечує всіх постраждалих на 100% усім необхідним: медикаментами, виробами медичного призначення та продуктами харчування», - зазначила Ганна Коваленко.

За словами одного із правоохоронців, який наразі лікується в госпіталі після вогнепального поранення, усім необхідним вони забезпечені. – Ліки, бинти та все, що необхідно для лікування, у нас є. Харчування відмінне, жодних нарікань. А персонал медзакладу працює на «5+».

Зокрема, на даний час на стаціонарному лікуванні залишається 60 правоохоронців, з них один знаходиться у важкому стані, 29 - у стані середнього ступеня тяжкості. У них вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми, переломи кінцівок та забійні рани м’яких тканин.