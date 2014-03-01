Призначено нового очільника міліції Криму

Правоохоронне відомство Криму очолив Ігор Авруцький. У зв’язку з поданим генерал-майором міліції Валерієм Радченком, начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, рапорту про звільнення з органів внутрішніх справ, міністр внутрішніх справ прийняв рішення про його відставку.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Оскільки відповідно до вимог Конституції Автономної Республіки Крим передбачено погодження при призначенні та звільненні керівника міліції Криму з Верховною Радою АР Крим та Радою Міністрів АР Крим, матеріали щодо звільнення з посади Валерія Радченка та призначення на посаду Ігоря Авруцького МВС направлено для відповідного погодження.

До отримання погодження та з метою забезпечення керованості підрозділів міліції Криму тимчасово призначено виконуючим обов'язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим полковника міліції Ігоря Авруцького.

Тому звинувачення С. Аксьонова щодо недотримання МВС Конституції АР Крим, Закону України «Про міліцію» щодо порядку призначення керівника міліції Криму -безпідставні.

МВС у своїй діяльності чітко дотримується вимог Конституцій України та АР Крим, законів та підзаконних актів України.