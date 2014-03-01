Новий начальник міліції АРК готовий «стояти на колінах» на Майдані для реабілітації кримського «Беркута»

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Криму Ігор Авруцький пообіцяв кримським співробітникам спецпідрозділу міліції «Беркут», яке розформував глава МВС Арсен Аваков, добитися амністії для них.

Про це йдеться у відеокоментарі Авруцького.

«Я поїхав, відвідав «Беркут», щоб підтримати наших хлопців. Одне з прохань перед міністром (Аваковим - УНІАН) було таке - щоб наш «Беркут» був повністю реабілітований. Я сказав «Беркуту», що у всьому готовий його підтримати, їхати на Майдан, стояти перед людьми на колінах, щоб для нашого «Беркута», який був втягнутий в те, у що був втягнутий, все ж таки була амністія, як і всім», - сказав Авруцький.

Він повідомив також, що провів переговори з керівниками парламенту і уряду Криму, козаками і лідером меджлісу кримських татар «для недопущення кровопролиття» на півострові.

«Вранці я прочитав в Інтернеті, що головою (уряду Криму - УНІАН) було видано наказ, і всі силові відомства переходять до нього (в підпорядкування – УНІАН). Я вирішив перебувати в кабінеті до того моменту, щоб не залишати в скрутну хвилину особовий склад, доки не буде розв’язано ситуацію», - сказав в.о. начальника кримської міліції.

Як повідомляв УНІАН, Авруцький очолив ГУ МВС Криму до узгодження з Верховною Радою і Радою міністрів АР Крим.

«До одержання узгодження і з метою забезпечення керованості підрозділів міліції Криму тимчасово призначений виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Ігор Авруцький», - говориться в повідомленні МВС від 1 березня.