У Миколаївській області застрелився військовослужбовець
12:07, 11 березня 2014Кримінал
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У Миколаївській області 20-річний рядовий військовослужбовець наклав на себе руки, вистріливши собі в голову з автомата АКС 74-У.
Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Миколаївській області, тіло хлопця знайшли на території Широколанівського військового полігону (Миколаївська область).
До міліції сигнал про подію надійшов 11 березня о 3-й годині ночі.
Правоохоронці проводять перевірку, встановлюються обставини і причини суїциду.
З місця події вилучені автомат і боєприпаси до нього.
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