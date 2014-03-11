У Миколаївській області застрелився військовослужбовець

У Миколаївській області 20-річний рядовий військовослужбовець наклав на себе руки, вистріливши собі в голову з автомата АКС 74-У.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Миколаївській області, тіло хлопця знайшли на території Широколанівського військового полігону (Миколаївська область).

До міліції сигнал про подію надійшов 11 березня о 3-й годині ночі.

Правоохоронці проводять перевірку, встановлюються обставини і причини суїциду.

З місця події вилучені автомат і боєприпаси до нього.