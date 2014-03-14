ДАІ пропонує змінити швидкісний режим на окремих вулицях Києва

У столиці в експериментальному порядку з 1 квітня по 1 листопада на деяких ділянках доріг пропонується запровадити зміну швидкісного режиму, встановивши ліміт 80 км/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, повідомляється, що за ініціативи начальника Департаменту ДАІ МВС України, Державтоінспекцією наразі проводиться ретельний аналіз організації дорожнього руху в столиці та вивчаються можливості щодо створення більш зручних та комфортних умов для руху транспорту.

Як свідчить досвід попередніх років, збільшення дозволеної швидкості руху можливо впровадити на магістральних вулицях загальноміського значення та ділянках автомобільних доріг у межах міської смуги міста Києва.

Тому, в експериментальному порядку з 1 квітня по 1 листопада на деяких ділянках доріг, де є дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, пропонується запровадити зміну швидкісного режиму, встановивши ліміт 80 км/год на:

Столичному шосе (від Південного мостового переходу до вул. Ак. Заболотного);

Наддніпрянському шосе;

Набережному шосе (від Поштової площі до мосту ім. Патона);

просп. М. Бажана;

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. М. Шпака та вул. П. Шутова, від шляхопроводу ст. м. «Святошин» до кемпінгу «Пролісок»);

автодорозі М-06 (від кемпінгу «Пролісок» до межі міста Києва) – після введення в експлуатацію надземних пішохідних переходів;

Оболонському проспекті (від вул. Богатирської до вул. М. Малиновського);

вул. Богатирській;

автодорозі Р-69 від вул. Озерної до межі м. Києва;

вул. О.Теліги (від вул. Ольжича до пр. Московського);

просп. Московському (від вул. О.Теліги до пр. Оболонського, від вул. Богатирської до Московського мосту);

Московському мостовому переході;

просп. Ватутіна (від Московського мосту до пл. Керчинської);

просп. Броварському (від просп. Визволителів до пл. Новоросійської та від вул. Кіото до КП ДАІ і від КП ДАІ до повороту на с. Зазим’я);

вул. Саперно - Слобідській (від вул. М. Грінченка до Південного мостового переходу);

Південному мостовому переході;

бул. Д. Народів;

вул. Ак. Заболотного;

вул. Міській (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

автодорозі Т-1039 (від Гостомельського шосе до Мінського проспекту).

ДАІ пропонує киянам розглянути дану пропозицію. Висловити свої зауваження та побажання ви можете додавши коментар або написавши листа на електронну адресу info@sai.gov.ua. Також усі бажаючі можуть прийняти участь у Інтернет-голосуванні на сайті ДДАІ.

Обговорення триває до 21 березня 2014 року.