У харківській лікарні після замаху помер екс-мер Миргорода Василь Третецький

У харківській лікарні 25 березня увечері помер екс-мер Миргорода (Полтавська обл.), голова Народного віче міста, член Центрального Проводу Української Народної Партії Василь Третецький.

Про це повідомив УНІАН редактор миргородської газети «Майдан» Ігор Сухомлин.

За його інформацією, 16 березня в Миргороді на Третецького напали невідомі, побили його і вистрілили йому в ногу. 19 березня екс-мера перевезли з Миргорода до харківської лікарні. У потерпілого стали відмовляти нирки, і пацієнта перевели на гемодіаліз.

За даними прес-служби УНП, 9 днів Третецький перебував у дуже тяжкому стані у лікарнях, і вчора помер.

«Василь Третецький активно відстоював люстрацію в Полтавській області і виявляв корумповані і злочинні операції. Василь Пилипович, як професійна людина, зачепив інтереси злочинних угруповань. У нас є із цього приводу інформація, яку ми не можемо розголошувати, тому що йде слідство. Але я точно знаю, що вона торкнеться великого кола людей, причетних до цього картелю. Він був не лише в Миргороді, але управлявся з Києва”, - повідомив лідер УНП Олександр Клименко.

УНП вимагає від Міністерства внутрішніх справ ретельно розслідувати цей злочин і встановити справжніх замовників і виконавців. А від Генеральної прокуратури УНП вимагає узяти розслідування злочину під особистий контроль.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня близько 13-ї години до міліції в Миргороді надійшло повідомлення від перехожого, що по вулиці Кашинського, біля магазина «Комфорт», невідомі особи поранили місцевого жителя. Слідчо-оперативна група встановила, що нападники завдали потерпілому вогнепальні поранення правого стегна і множинні садна голови.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 15 і частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Потерпілий - 59-річний Василь Третецький полковник запасу Збройних Сил України. У 1996 і 2000 роках обирався мером Миргорода, очолював Асоціацію міст Полтави. У 2005-2007 був заступником голови Харківської облдержадміністрації (Арсена Авакова). Довгий час очолював Харківську обласну організацію Української народної партії. Останнім часом займався суспільно-політичною діяльністю. Член Центрального Проводу УНП.