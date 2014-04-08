У Львові правоохоронці не знайшли вибухівки у школі №27, встановлюється особа «мінера»

У Львові вибухотехніки та експерти ГУ МВС у Львівській області завершили обстеження приміщення та прилеглої території середньої загальноосвітньої школи №27 міста, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що на час проведення обстеження з приміщення та території навчального закладу були евакуйовані 303 учня та 35 вчителів і працівників школи. На даний час заняття відновлені.

Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів щодо встановлення особи аноніма, який сьогодні повідомив про мінування.

У коментарі УНІАН заступник директора СШ №27 Ольга Опалінська повідомила, що «сьогодні навчання в школі планувалося згідно навчального плану, у деяких класах повинні були проводитися контрольні роботи».

Вчителі не виключають, що анонімним жартівником міг бути учень школи, який у такий спосіб хотів зірвати навчальний процес.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня, близько 8.30, на телефон оперативної служби «102» зателефонував невідомий, який повідомив про замінування приміщення школи №27 на вулиці Свєнціцького, 15 у Львові. Будь-яких вимог, які могли б відвернути вибух, анонім не висував.