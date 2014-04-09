Львівські правоохоронці розшують телефонних шахраїв

До львівських правоохоронців 8 квітня завернулися за допомогою троє мешканців Львова, котрі повідомили, що до них зателефонували невідомі і шахрайськими методами заволоділи їхніми грошовими коштами.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зловмисники представлялися працівниками міліції та повідомляли громадян, що їхні родичі потрапили у біду. Для того, щоб вони могли уникнули відповідальності потрібні грошові кошти.

Таким чином шахраї заволоділи коштами 74-річного пенсіонера у сумі 4000 гривень. 55-річний львів’янин заплатив 10000 гривень невідомому чоловікові, котрий повідомив потерпілого про те, що його син скоїв ДТП і щоб вирішити це питання потрібні грошові кошти. Заплатила шахраю 5000 гривень 68-річна пенсіонерка, котрий повідомив жінку, що її син побив чоловіка і для залагодження проблеми потрібні кошти.

Окрім того, до Залізничного райвідділу міліції, близько 3:00 ночі, звернулася 51-річна місцева мешканка, котра повідомила, що до неї зателефонував невідомий, який намагався заволодіти її грошовими коштами у сумі 2000 доларів США. Зловмисник сказав жінці, що її син побив чоловіка і за те, щоб правоохоронці не притягнули його до кримінальної відповідальності потрібні кошти. Жінка переконавшись, що її син знаходиться вдома, кошти зловмисникам не передала, а повідомила про цей випадок працівників міліції.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та обережними, не довіряти тим, кого не знаєте. Першочергово слід перевірити слова незнайомців, зателефонувавши безпосередньо до своїх родичів та перепитати у них, чи насправді з ними сталася ситуація, про яку стверджують можливі шахраї. Якщо ж до близьких не можливо одразу додзвонитися, тоді потрібно перевірити цю інформацію, звернувшись до працівників міліції. Саме тоді ви зможете вберегти себе від шахраїв.