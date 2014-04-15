Турчинов затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО

Затверджено граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 162 штатні одиниці.

Відповідний указ № 406/2014 підписав виконуючий обов`язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, повідомляє президентський сайт.

”Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України та Закону України ”Про Раду національної безпеки і оборони України”, постановляю: затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 162 штатні одиниці”, - сказано в указі.

Цим же указом затверджено структуру Апарату РНБОУ: секретар Ради національної безпеки і оборони України; заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України; керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України; заступники керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України; Служба секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Інформаційно-аналітична служба; Департамент з питань державної безпеки; Департамент з питань воєнної безпеки; Департамент з питань економічної та соціальної безпеки; Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки; Організаційно-технічне управління; Служба персоналу; Фінансово-економічний відділ; Режимно-секретний відділ; Юридичний сектор; Сектор забезпечення доступу до публічної інформації.

Крім того, визнано такими, що втратили чинність: статті 1 і 2 Указу Президента України від 6 квітня 2012 року № 251 ”Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України” та затверджену ним структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України; пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 20 квітня 2012 року № 277 ”Про внесення змін до Указів Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 та від 6 квітня 2012 року №251”.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечувати в установленому порядку фінансування здійснення Апаратом Ради національної безпеки і оборони України покладених на нього функцій.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України - забезпечити приведення штатного розпису Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.