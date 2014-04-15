На Донеччині сепаратисти пограбували машину з продуктами харчування для дітей

У Донецькій області представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували машину з продуктами, які везли до цілорічного дитячого оздоровчого комплексу в м. Святогірськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу після наради з мерами і керівниками районних адміністрацій голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута.

«Вчора представниками так званої «Донецької народної республіки» було викрадено продукти харчування, які везли для дітей у «Смарагдове місто» (цілорічний дитячий оздоровчий комплекс - УНІАН). Також були пограбовані інші машини, які йшли з продуктами», - сказав губернатор. «Зараз ми координуємо й постараємося швидко вирішити всі питання, з тим, щоб кожне місто могло забезпечити життєдіяльність», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення). 7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» й про проведення до 11 травня референдуму.

12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати сутички в інших містах на сході України й захоплювати адміністративні будівлі.

14 квітня виконуючий обов`язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони України ”Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України”.

РНБО вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.