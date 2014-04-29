У Львові невідомі скоїли підпал студентської церкви

У Львові, на світанку вівторка, 29 квітня, невідомі особи скоїли підпал студентського храму Святого Володимира.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, близько 5.40 ранку, до правоохоронців надійшло повідомлення від працівників Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області про те, що на вулиці Природній, 8-А у Львові горить студентський храм Святого Володимира.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що горіла стіна храму, а вогонь загасив та не допустив повного знищення будівлі таксист, який помітив пожежу.

«Таксист, проїжджаючи біля храму побачив, що одна зі стін храму, який побудований з дерева, охоплена полум’ям. Не розгубившись, чоловік дістав з автомобіля вогнегасник і загасив пожежу», - розповів начальник Франківського райвідділу міліції Віталій Горський.

На місці працюють експерти науково-дослідного експертного центру ГУ МВС у Львівській області. Встановлюються всі обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.