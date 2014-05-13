У Чернівцях затримали держвиконавця за отримання 15 тиc. грн хабара

У Чернівцях 12 травня співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області затримали працівника одного із районних відділів Державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному Управлінні МВС, держвиконавець вимагав та отримав від мешканки Чернівецької області неправомірну вигоду за вирішення особистого питання.

До державного виконавця жінка звернулася, аби той допоміг затягнути процес реалізації її нерухомого майна, на яке раніше було накладено арешт у зв’язку із непогашенням кредиту в одній із банківських установ. За таку послугу держслужбовець запросив 15 тисяч гривень.

Під час передачі коштів державного виконавця затримали міліціонери. За даним фактом слідчим управлінням УМВС відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Держслужбовцю оголошено про підозру у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення.

Посадовця затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.